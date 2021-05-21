Минюст отметил снижение числа новых жалоб против России в ЕСПЧ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Европейский суд по правам человека стало поступать меньше жалоб против России и этот суд чаще стал признавать такие жалобы неприемлемыми, заявил на Петербургском юридическом форуме замминистра юстиции, уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин.

По его словам, в 2020 году было подано 13 500 таких жалоб против 15 000 годом ранее. За десять лет число поданных жалоб снизилось с 40 000 до 13 500.

"По количеству жалоб на 100 тысяч населения РФ остается в третьем десятке стран Совета Европы, - сказал Гальперин. - Увеличивается количество жалоб, которые признаются неприемлемыми и исключаются из списка жалоб против РФ".

Полпред президента в Конституционном суде Александр Коновалов, бывший глава Минюста, заявил, что жалоб против России в ЕСПЧ могло, с одной стороны, быть меньше, а с другой - больше, отметив, что в стране "велико латентное нарушение прав человека".

"Мы должны признать, что дел против России в ЕСПЧ могло быть существенно меньше, потому что на каком-то этапе подготовка больших пакетов обращений по типовым проблемам успела стать элементом либо адвокатского бизнеса, либо большой политики. Во-вторых, с другой стороны, дел против РФ в ЕСПЧ могло быть и существенно больше, потому что, к сожалению, и это надо признать, по-прежнему велико латентное нарушение прав человека в нашей стране", - сказал он.

Кроме того, Коновалов констатировал, что между Россией и Страсбургским судом сохраняются некоторые вопросы в реализации прав человека при рассмотрении жалоб. Так, по его словам, ЕСПЧ часто отступает от собственных общепринятых стандартов оценки относимости, допустимости, достоверности и добросовестности представления доказательств в процессе.

"Я уже не затрагиваю такую большую тему, как индустриальное производство так называемых фейковых доказательств, которое уже не первый год идет по сути потоком", - сказал Коновалов.