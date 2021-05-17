Кабмин подготовит требования к безопасности в школах после ЧП в Казани

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ разработает требования по обеспечению безопасности в школах после трагедии в Казани, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В четверг на совещании у президента мы детально обсуждали события, которые произошли в Казани на прошлой неделе. Погибли дети и взрослые, многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением, и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Глава правительства сообщил, что утверждены "новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха". "По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация. Они должны будут соблюдаться в полном объеме", - подчеркнул Мишустин.

Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову и далее лично контролировать оказание помощи пострадавшим в Казани. "Татьяна Алексеевна, прошу вас и дальше лично контролировать, как идет оказание помощи семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Если понадобится, надо быть готовыми оперативно оказать поддержку людям. Это наша общая беда и, разумеется, никто не останется равнодушным", - сказал глава правительства.

Новые требования к безопасности детских лагерей

Согласно новым требованиям, опубликованным на сайте кабинета министров, во всех детских лагерях должна быть установлена система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб.

Осмотр зданий и территорий теперь будет проходить не реже четырёх раз в день, а все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе.

"Для каждой из этих категорий разработан свой комплекс мер. Организациям из четвёртой категории будет достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС", - отмечается в документе.

Если лагерь относится к третьей категории, то к этому списку также добавляются системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, а если он относится ко второй категории, то и контрольно-пропускные пункты.

"Для организаций из первой категории предусмотрены самые строгие требования. Помимо всех вышеназванных мер, они должны иметь особую систему охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны", - поясняется в сообщении.

Распределением лагерей по категориям займутся специальные комиссии, в их состав войдут представители региональной власти, местных органов безопасности, территориальных органов Росгвардии и МЧС, эксперты в области безопасности.

"Новые требования не распространяются на лагеря, которые охраняются войсками национальной гвардии (например, "Артек"), а также на лагеря, организованные школами во время каникул. Кроме того, под эти требования не попадают турслёты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. Безопасность детей в таких случаях будет регулироваться другими нормативными актами", - отмечается в документе.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Из числа пострадавших пятерых детей и троих взрослых перевезли на лечение в Москву.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).