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После стрельбы в Казани школы получат программы по работе с подростками

Помощь классным руководителям станет частью федпроекта по патриотическому воспитанию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения начало готовить программы для классных руководителей по работе с подростками после стрельбы в школе в Казани, сообщила журналистам замруководителя ведомства Татьяна Васильева. Это будет частью плана по формированию соответствующих компетенций в регионах.

С точки зрения безопасности и комфорта в школе очень важным для классных руководителей является налаженное общение с учениками, владение современными методами работы с подростками, отметила замминистра.

"Помощь классному руководителю в этом - это основная задача в том числе и федпроекта по патриотическому воспитанию. И работа с классными руководителями сегодня - это, наверное, будет приоритет лета и конца учебного года и подготовки к новому учебному году", - продолжила она.

Васильева уверена, что теперь все регионы еще раз пристально изучат ситуацию с безопасностью школ и детсадов и еще раз проведут необходимое обучение и инструктажи для сотрудников.

11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию № 175, где раньше учился, с ружьем и начал стрелять по людям. Погибли девять человек, в том числе две учительницы, были ранены еще 23 человека. Галявиева задержали и арестовали по делу об убийстве. В СКР сообщили, что в 2020 году у него диагностировали заболевание мозга. Председатель СК Александр Бастрыкин призвал тщательно изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Минпросвещения направило регионам рекомендации усилить меры безопасности в школах, колледжах и детских садах, провести разъяснительную работу на собраниях и классных часах. Школам ведомство рекомендовано подготовить планы на кризисные ситуации для организации действий всех участников. Также на различных уровнях звучали предложения усилить в школах охрану и работу психологов, а также активизировать мониторинг соцсетей и запретить в них анонимность.

Стрельба в казанской школе

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Минпросвещения Казань Ильназ Галявиев Татарстан Татьяна Васильева

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