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Глава РПЦ объяснил стрельбу в школе Казани отсутствием религиозного воспитания

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл призвал воспитывать в детях религиозное чувство для профилактики трагических событий, как недавний расстрел в казанской школе.

"В последовавших многочисленных комментариях справедливо подчеркивалась необходимость обратить внимание на усиление охраны школьных зданий, недопустимость проникновения в школы незнакомых лиц, обеспечение школ необходимым оборудованием, которое помогало бы осуществлять контроль за происходящим как внутри, так и снаружи", - сказал патриарх в видеообращении к участникам проходящих в Москве XXIX международных образовательных чтений.

Однако, по его мнению, "недостаточно внимания было обращено на самое главное: на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи".

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11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе, семь детей и две учительницы. Галявиев сдался полиции. Его арестовали по обвинению в массовом убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ).

"В биографии молодого преступника не содержится даже намека на какие-то особые обстоятельства, которые могли бы объяснить тот цинизм и ту жестокость, с которыми было совершено злодеяние. И действительно, откуда же эта бесовщина в душе ребенка? - задал вопрос патриарх. - Да оттуда же, откуда в душе соответствующего героя Достоевского. "Если Бога нет, то все дозволено". Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека".

По мнению патриарха, сказанное не означает, что нерелигиозный человек потенциально опасен, но оно означает, что "если нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспитания, то, во-первых, необходимо, по крайней мере, хотя бы познакомить его с присутствием таковых факторов в истории и культуре своего народа" и, во-вторых, ограничить влияние на детей и молодежь "тлетворного воздействия извне".

Как отметил патриарх, это воздействие может быть не только секулярно-атеистическим, но и псевдорелигиозным, связанным с разного рода мистическими культами и сектами.

Предстоятель РПЦ призвал оказать поддержку школе. "Мы все прекрасно понимаем, что от школы, и не в последнюю очередь от ее дошкольного, начального и среднего звена, зависит формирование личности, а значит, будущее Отечества", - отметил патриарх.

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РПЦ Казань. Татарстан Ильназ Галявиев

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