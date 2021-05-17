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Суд признал законным штраф Twitter в 3,3 млн рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отклонил первую из трех жалоб Twitter об отмене решений о назначении компании административных штрафов на общую сумму 8,9 млн рублей из-за неудаления контента с призывами выйти на несанкционированные протестные акции в конце января.

"Апелляционная жалоба на постановление суда, которым Twitter назначен штраф в размере 3,3 млн рублей, оставлена без удовлетворения, судебное решение без изменения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Мировой судья Таганского района Москвы 2 апреля признал Twitter виновным в совершении правонарушений, совершенных 23 и 24 января и назначил компании штрафы в виде 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей.

В компании не согласились с вынесенным решением и попросили Таганский суд отменить его, признав Twitter невиновным в совершении административного правонарушения.

В пресс-службе Роскомнадзора, комментируя решения суда, заявили, что на популярных интернет-платформах, которые ежедневно посещают сотни тысяч российских граждан, лежит большая социальная ответственность. "Неограничение доступа к противоправной информации подвергает жизнь и здоровье пользователей, особенно детей и подростков, опасности", - подчеркнули в пресс-службе.

В мае и июне мировой суд проведет судебные заседания по рассмотрению еще ряда аналогичных протоколов в отношении Twitter, Facebook, TikTok и Google LLC.

В отношении компаний составлены протоколы по ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штрафы до 8 млн рублей.

Twitter Москва Зульфия Гуринчук

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