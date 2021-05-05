РКН в апреле составил 16 протоколов против Facebook, Google и Twitter

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в апреле составил 16 протоколов в отношении Facebook, Google и Twitter за неудаление или несвоевременное удаление противоправных материалов.

"В частности, за неудаление материалов с призывами к участию несовершеннолетних в несанкционированных акциях 31 января составлены пять протоколов в отношении Facebook, а также по три в отношении Google и Twitter", - сказали в Роскомнадзоре "Интерфаксу" в среду.

Кроме того, как отмечается, один протокол был составлен в отношении Twitter, поскольку не была удалена запрещенная информация, содержащая призывы к суициду. "За неудаление противоправных материалов различной тематической направленности (азартные игры, суицид, детская порнография, пронаркотический контент, призывы к экстремизму) составлены два протокола в отношении Twitter и три в отношении Google", - уточнили в ведомстве.

Ранее в мировом судебном участке 422 Таганского района Москвы сообщили, что в отношении этих компаний составлены протоколы по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за это правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Рассмотрение пяти протоколов об административных правонарушениях в отношении Facebook назначено на 25 мая, на 27 мая намечено рассмотрение шести протоколов в отношении Twitter, на 1 июня – пяти материалов в отношении Google.

Таким образом, если компании признают виновными, то Twitter грозят штрафы на общую сумму до 24 млн рублей, Google и Facebook – до 20 млн рублей каждой.

2 апреля мировой судья Таганского района Москвы уже признал Twitter виновным в совершении правонарушений, совершенных 23 и 24 января, и назначил компании штрафы на общую сумму 8,9 млн рублей. Twitter признали виновным в том, что он не удалил контент с призывами к подросткам выйти на несанкционированные протестные акции.

В пресс-службе Роскомнадзора ранее заявили, что на популярных интернет-платформах, которые ежедневно посещают сотни тысяч российских граждан, лежит большая социальная ответственность. "Неограничение доступа к противоправной информации подвергает жизнь и здоровье пользователей, особенно детей и подростков, опасности", - подчеркнули в пресс-службе.

В конце мая мировой суд проведет судебные заседания по рассмотрению поступивших в марте трех аналогичных протоколов в отношении Facebook и Google LLC.

По данным суда, компании привлекаются к ответственности за правонарушения, совершенные с 22 по 24 января.