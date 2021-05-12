"ВКонтакте" снова оштрафовали на 1,5 млн руб. за неудаленные призывы на акции

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Мировой судья Центрального района Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за публикации с призывами участвовать в несогласованных мероприятиях, которые не были удалены из соцсети, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 31 января Роскомнадзор направил ООО уведомление о необходимости удалить информацию по восьми ссылкам, содержащую призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В течение суток с момента получения уведомления указанная информация не была удалена, следует из пресс-релиза.

В отношении ООО был составлен протокол по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ).

Представитель "ВКонтакте" просил суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием оснований для привлечения к административной ответственности.

Позже во "ВКонтакте" сообщили, что не согласны с решением о штрафе и намерены его обжаловать.

9 марта по решению мирового суда в Петербурге ООО "ВКонтакте" было оштрафовано на 1,5 млн рублей за неудаленные публикации с призывами участвовать в несогласованных мероприятиях в январе. Это решение было обжаловано, но суд второй инстанции подтвердил его законность.