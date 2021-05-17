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Таганский суд оставил в силе все три штрафа для Twitter на 8,9 млн рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отклонил три жалобы Twitter на назначенные компании административные штрафы на общую сумму 8,9 млн рублей за неудаление твитов с информацией о январских несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

"Апелляционные жалобы на три постановления суда оставлены без удовлетворения, судебные решения без изменения", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Решения мирового суда вступили в силу. У Twitter есть 60 суток на уплату штрафов.

Мировой судья Таганского района Москвы 2 апреля признал компанию совершившей нарушения 23 и 24 января и назначил ей штрафы в 3,2 млн рублей, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей. Она признана виновной по ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем информационного ресурса контента или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством).

В пресс-службе Роскомнадзора, заявили, что на популярных интернет-платформах лежит большая социальная ответственность: "Неограничение доступа к противоправной информации подвергает жизнь и здоровье пользователей, особенно детей и подростков, опасности".

Компания подала апелляцию и попросила признать ее невиновной в совершении административного правонарушения.

В мае и июне мировой суд рассмотрит аналогичные протоколы, составленные на Twitter, Facebook, TikTok и Google.

Роскомнадзор Twitter Facebook YouTube Таганский суд

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