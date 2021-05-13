Правительство предложило упростить процедуры банкротства

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект, который должен скорректировать процедуру банкротства, сообщил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

"Практика банкротств такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы. В законопроекте максимально сбалансированы интересы всех участников. Для этого отказываемся от таких процедур как наблюдение и финансовое оздоровление, внешнее управление. Они себя не оправдали. И мы предлагаем применять реабилитационную и ликвидационную процедуры", - сказал он.

По его словам, в результате кредиторы или должники смогут обращаться в суд не только с заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов.

В случае, если бизнес невозможно спасти, то ликвидация должна происходить как можно быстрее, считают чиновники.

"Проведение торгов по продаже активов должника по четким правилам. Узнать о таких аукционах можно будет через новую информационную систему. Она станет работать как платформа электронной коммерции, чтобы повысить прозрачность процедуры и снизить риски со стороны недобросовестных арбитражных управляющих", - сказал премьер.

Минэкономразвития готовило этот законопроект несколько лет и планировало внести его в Госдуму до конца 2020 года, но из-за многочисленных замечаний заинтересованных ведомств работа над проектом затянулась. Его подготовка ускорилась после совещания президента Владимира Путина с членами правительства в начале февраля 2021 года.

Предлагаемые изменения в закон о несостоятельности кардинально меняют процедуру банкротства в России. Среди предлагаемых новаций - изменение правил реализации имущества банкротов. На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием. Согласно законопроекту, торги сначала должны будут идти на повышение, но если желающих купить актив не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не повысит, то победителем признают того, кто озвучил свое предложение.