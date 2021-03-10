Путин поручил за месяц доработать законопроект о процедуре банкротства

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин поручил правительству в течение месяца доработать законопроект о реформе института банкротства, говорится в списке поручений по итогам совещания президента с членами правительства РФ 10 февраля.

Над этим законопроектом Минэкономразвития ведет работу несколько лет. Целью разработки документа министерство называло сокращение длительности процедур несостоятельности и повышение эффективности реабилитационных мер.

Сроки внесения законопроекта в Госдуму из-за замечаний к нему неоднократно переносились. В частности, ранее Минэкономразвития рассчитывало, что документ поступит на рассмотрение нижней палаты парламента до конца 2020 года.

Участники состоявшегося 10 февраля 2021 года совещания у президента рассказывали, что Путин распорядился внести проект в Госдуму к марту и принять его в весеннюю сессию. Однако 20 февраля правительственная комиссия по законопроектной деятельности не смогла определить дату рассмотрения проекта на заседании кабинета министров. Между тем такая процедура предваряет внесение проекта в Госдуму.

Замечания к проекту озвучивали Государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ), Счетная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, арбитражные управляющие, рассказывали источники "Интерфакса".

В частности, осенью 2020 года ГПУ критиковало документ из-за положений о том, что функциями арбитражных управляющих предлагалось наделить "дочки" государственных корпораций ("Ростех", "Росатом", "Роскосмос") и опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (Промсвязьбанк). По мнению ГПУ, в результате возникает риск конфликта интересов, так как эти организации часто сами являются кредиторами банкротов.