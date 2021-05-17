В РФ могут ввести госпроверки на лжебанкротство для ряда юрлиц

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства у компаний с долгами по налогам свыше 100 млн рублей на момент возбуждения дела о несостоятельности будет выявлять выбранный правительством федеральный орган исполнительной власти, а не арбитражные управляющие, как сейчас, устанавливает внесенный в понедельник Госдуму правительственный законопроект о реформе института банкротства (№1172553-7).

Аналогичные изменения предложены и для стратегических предприятий и акционерных обществ, более чем на четверть принадлежащих государству или местным властям, государственных и муниципальных предприятий. Выявление признаков преднамеренного и фиктивного банкротства у них тоже предложено передать от управляющих к федеральному органу исполнительной власти, устанавливает проект поправок в закон о банкротстве.

Какой именно госорган будет выполнять эти функции, согласно проекту, должно устанавливать правительство. Полномочия этого органа не будут распространяться на финансовые организации, указано в проекте.

"Достаточными ресурсами и компетенцией для этого располагает только ФНС. Сложно оценивать данное нововведение - надо посмотреть, как это будет работать", - заявил "Интерфаксу" директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (РССОАУ) Кирилл Ноготков.

По его словам, в принципе налоговые органы и сейчас имеют возможность выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, с чем нередко обращаются в правоохранительные органы.

"Изначально обсуждалось, что таким органом станет ФНС, поскольку она обладает всей необходимой технической и информационной базой для осуществления эффективного контроля, - говорит партнер юрфирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Иван Веселов. - Вместе с тем участники (обсуждения - ИФ) высказывали опасения, что наделение налоговой службы, также являющейся конкурсным кредитором, такими полномочиями приведет к конфликту интересов, так как нарушается баланс интересов независимых кредиторов и налогового органа".

По мнению Веселова, было бы целесообразно создать специальный орган исполнительной власти, занимающийся исключительно вопросами банкротства обозначенной категории должников. "Предлагаемое законопроектом регулирование напоминает ситуацию с АСВ, которое в процедурах банкротства кредитных организаций также выступает в качестве конкурсного кредитора и арбитражного управляющего, что нередко приводит к нарушению баланса интересов участников банкротных процедур", - считает он.

Кроме того, правительство предлагает дать государству больше возможностей повлиять на выбор кандидатуры арбитражного управляющего в дела о несостоятельности стратегических предприятий. Сейчас закон позволяет правительству устанавливать особые требования к кандидатам в управляющие по таким делам, а новые поправки говорят о возможности их замены по ходатайству профильного министерства. Правда, самому министерству для заявления такого ходатайства потребуется заручиться соответствующим решением специально созданного постоянно действующего координационного органа для обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти по предупреждению банкротства "стратегов" и организаций оборонно-промышленного комплекса, не являющихся стратегическими, указано в проекте.