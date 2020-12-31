Виктор Гринь освобожден от должности замгенпрокурора РФ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Виктора Гриня от должности заместителя генпрокурора РФ с 1 января 2021 года.

Указ от 31 декабря опубликован на портале правовой информации.

29 декабря о скором уходе Гриня писала газета "Коммерсантъ", сообщив, что он уходит на пенсию. 1 января 2021 года исполнится Гриню исполняется 70 лет – это предельный срок для службы для этой должности. "Ъ" отмечал, что госсоветник юстиции 1-го класса Гринь сможет продолжить работать в надзорном ведомстве на общественных началах.

Гринь контролировал уголовные дела, которые находятся в производстве главного следственного управления и управления по расследованию особо важных дел СКР, а также следственного департамента МВД России.

Бывший министр юстиции Юрий Чайка, возглавив надзорное ведомство, назначил Гриня своим заместителем 7 июля 2006 года. До этого Гринь занимал должности прокурора Читинской области и Красноярского края.

Среди известных инициатив Гриня – распоряжение о проверке только что созданного следственного комитета при прокуратуре (в 2011 году СКП стал самостоятельным следственным комитетом). Тогда проверяли как расследование уголовных дел, так и кадровую работу следствия. Позднее Гринь повлиял на громкое дело прокуроров, которые вместе с полицейскими, по версии следствия, за взятки крышевали подмосковные казино. Гринь обжаловал аресты и отказывался утверждать обвинения. Это во многом привело к развалу дела, отмечает издание.

Другое знаковое дело – уголовное преследование экс-главы "Моего банка" Глеба Фетисова. Он обвинялся в особо крупном мошенничестве. Гринь в Верховном суде добился отмены ареста банкира как незаконного. Затем его перевели под домашний арест.

Со стороны Генпрокуратуры Гринь курировал резонансное дело сестер Хачатурян, которые убили в Москве летом 2018 года своего отца. Следователи СКР обвинили Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян (она была несовершеннолетней на момент преступления) в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Однако во время расследования обнаружились смягчающие обстоятельства. В декабре 2019 года Гринь отказался утвердить обвинительное заключение по делу и отправил его на дополнительное расследование. Он, в частности, отметил, что следствие "не проверило влияния длительного физического насилия на формирование у сестер конечной цели посягательства". Гринь считал, что сестры действовали в рамках необходимой обороны. Однако после перестановки в руководстве надзорного ведомства дело сестер Хачатурян снова было направлено Гриню. Он утвердил заключение, несмотря на то, что формулировки несильно изменились.

В январе 2020 года генпрокурором стал выходец из СКР Игорь Краснов. После этого Гринь, помимо кураторства следствия в центральных аппаратах МВД и Следственного комитета, стал также курировать законность уголовных дел с момента их возбуждения до прохождения через судебные инстанции.

Гринь также начал заявлять иски к предполагаемым коррупционерам в суды об изъятии их незаконных активов. Его подпись стояла под иском на рекордную в истории надзорного ведомства сумму в 32 млрд 540 млн 718 тыс. рублей. Именно столько Гагаринский райсуд Москвы взыскал с экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова и пяти кипрских офшоров, находившихся, по версии надзора, под его контролем.

По данным "Ъ", пост Гриня после его отставки останется временно вакантным. Как отмечается, контроль за следствием в центральных аппаратах СКР и МВД могут перераспределить между другими заместителями генпрокурора.