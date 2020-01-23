Никто из заместителей генпрокурора пока не подавал в отставку

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Никто из заместителей генерального прокурора РФ не подавал рапорта об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в ведомстве.

"На данный момент все заместители, в том числе, первый заместитель Александр Буксман, находятся на рабочих местах. Никаких рапортов никто не подавал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новый глава надзорного ведомства Игорь Краснов, назначенный накануне Советом Федерации на должность генпрокурора, приступил к работе. "Руководитель встретился с тремя ключевыми заместителями и попросил их продолжить свою работу по вверенным им направлениям", - отметил источник.

"Никаких предложений написать заявление об уходе или по другим кадровым вопросам со стороны генпрокурора не поступало", - добавил собеседник агентства.

Накануне другой источник агентства сообщил, что ряд нынешних руководителей Генпрокуратуры, в том числе, многолетние соратники теперь уже бывшего генпрокурора Юрия Чайки, скорее всего, покинут свои посты. "Но на данный момент никаких официальных решений об их отставке пока нет", - отметил он.

В тот же день во второй половине дня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко представила руководящему составу Генпрокуратуры нового руководителя надзорного ведомства Краснова. По словам источника, первый заместитель генпрокурора Буксман выступил с речью на этой встрече, "которую никак не назовешь прощальной". "Речь была очень теплой и пламенной, рассчитанной на нового руководителя ведомства", - заметил собеседник агентства.

Официальные представители Генпрокуратуры России воздерживаются от комментариев по поводу судьбы заместителей главы надзорного ведомства.

Совет Федерации 22 января освободил от должности генпрокурора Чайку и назначил на эту должность Краснова. Позднее стало известно, что президент Владимир Путин назначил Чайку своим полпредом в Северокавказском федеральном округе.