Совфед возьмет паузу перед рассмотрением законопроекта о денонсации ДОН

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации перенес со среды на более поздний срок рассмотрение законопроекта о денонсации Договора по открытому небу. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы предполагали, что Совет Федерации завтра же после обеда рассмотрит это досье вслед за нами, но принято решение с подачи верховного главнокомандующего, что это будет чуть-чуть позже", - сказал Слуцкий во вторник на заседании комитета.

Он добавил: "Хотя мы понимаем: надежды мало, что прошедшему через Госдуму документу о денонсации кто-то как-то будет внимать в русле здравого смысла в США, но надежда умирает последней".

Источник в верхней палате парламента позднее сообщил "Интерфаксу", что Совет Федерации планирует рассмотреть закон о денонсации ДОН 2 июня.

"Если Госдума завтра, 19 мая, поддержит закон о денонсации ДОН, то Совет Федерации намерен рассмотреть данный документ в установленном Конституцией порядке на очередном заседании 2 июня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в случае одобрения верхней палатой парламента закона о денонсации Совет Федерации в течение пяти дней направляет его президенту РФ, у которого с момента получения документа будет 14 дней на его рассмотрение.

Комитет Госдумы по международным делам во вторник рассматривает законопроект о денонсации ДОН, а сама палата включила этот вопрос в свою повестку на среду, 19 мая.

Законопроект о денонсации ДОН был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Думу 11 мая.

Законопроект (№1168313-7), следует из пояснительной записки к документу, вносится в связи с выходом из него США "под надуманным предлогом". Это, как отмечается, поставило под угрозу безопасность России.

В проекте закона говорится, что "22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников договора, достигнутый при его заключении".

ДОН (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга, чтобы контролировать военную деятельность.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.