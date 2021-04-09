Полиция не нашла состава преступления в собачьих боях под Воронежем

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Полиция отказала в возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными по факту проведения собачьих схваток с участием зрителей в Воронежской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские опросили очевидцев и участников данных мероприятий и не нашли подтверждений тому, что собачьи бои были организованы "из корыстных побуждений" и несли целью причинить страдания животных, сказал сотрудник пресс-службы.

Вместе с тем, поскольку мероприятие не было согласовано, организаторам грозит штраф. Это мероприятие являлось публичным, его организаторы совершили правонарушение, предусмотренное ст.20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В связи с этим полицейские привлекли их к ответственности, заявил представитель ведомства.

Как сообщалось, 6 марта в селе Чертовицы Рамонского района Воронежской области проводились собачьи бои с участием зрителей. Видеозапись с мероприятия была распространена в местных соцсетях. На кадрах видно, как в огороженном забором пространстве двое мужчин стравливают между собой собак, которые впоследствии начинают драться. Снег в загоне, где дерутся псы, покрыт пятнами крови. Тогда сообщалось, что полиция начала проверку по данному факту.