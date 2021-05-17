Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:54Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

СК снизил ущерб по делу сына экс-губернатора Левченко и добавил обвинение

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следствие дополнило обвинение по уголовному делу депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко – Андрея Левченко. При этом следствие сократило размер якобы причиненного ущерба на 130 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Аграновский.

"В деле появилась еще одна статья – ограничение конкуренции. При этом размер ущерба по делу, связанный с мошенничеством следователи снизили со 185 до 55 млн рублей", - сказал адвокат.

Таким образом, в настоящее время Левченко обвиняется по двум статьям УК РФ – мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159) и ограничение конкуренции (часть 2 статьи 178).

По словам адвоката, следствие считает, что фигурирующее в деле ООО "Звезда" в нарушение антимонопольного законодательства сговорилось с другими компаниями о стоимости работ по ремонту лифтов в многоквартирных домах, чем ограничило конкуренцию для других участников отбора претендентов.

Как ранее сообщал СК, уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года по факту хищения денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В результате действий Левченко и его подельника – директора ООО "Звезда" Олега Хамуляка, отмечали в ведомстве, региону был причинен ущерб более чем на 185 млн руб.

По мнению следователей, Левченко осуществлял общий контроль над ООО "Звезда".

Как заявил адвокат Аграновский, "в реальности Левченко не имел отношения ни к какому-либо сговору, ни к ООО "Звезда".

"Он был в хороших отношениях с Хамуляком, который, как он сам заявляет, советовался с Левченко по строительным вопросам, не более. Также мы не видим какого-либо реального ущерба по делу, что, в том числе, подтверждает его значительное снижение", - сказал Аграновский.

Левченко был арестован в конце сентября 2020 года. 18 мая Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СК об очередном продлении ему меры пресечения.

Левченко считает свое уголовное преследование политически мотивированным и отвергает обвинения. Хамуляк признал вину.

Андрей Левченко

Новости по теме

Новости

В армии РФ заявили о возможности размещения бомбардировщиков в Арктике

В армии РФ заявили о возможности размещения бомбардировщиков в Арктике

Российский оперштаб не подтвердил продление авиасообщения с Турцией

Путин поручил создать систему реагирования на сигналы о жестоком обращении с животными

Что произошло за день: понедельник, 17 мая

Пандемия коронавируса

В Петербурге развернут еще 459 ковид-коек

Суд освободил от наказания похитителей певца Авраама Руссо

Суд освободил от наказания похитителей певца Авраама Руссо

Тюменский губернатор из-за пожаров поручил перекрыть все въезды в леса

Роскомнадзор сократил замедление Twitter и пригрозил замедлить Facebook

Роскомнадзор сократил замедление Twitter и пригрозил замедлить Facebook

Прекращено уголовное дело бывшего губернатора Михаила Меня

Прекращено уголовное дело бывшего губернатора Михаила Меня

Директор ФСИН отрицает существование "тюремных колл-центров"

Директор ФСИН отрицает существование "тюремных колл-центров"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');