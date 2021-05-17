СК снизил ущерб по делу сына экс-губернатора Левченко и добавил обвинение

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следствие дополнило обвинение по уголовному делу депутата Законодательного собрания Иркутской области, сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко – Андрея Левченко. При этом следствие сократило размер якобы причиненного ущерба на 130 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Аграновский.

"В деле появилась еще одна статья – ограничение конкуренции. При этом размер ущерба по делу, связанный с мошенничеством следователи снизили со 185 до 55 млн рублей", - сказал адвокат.

Таким образом, в настоящее время Левченко обвиняется по двум статьям УК РФ – мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159) и ограничение конкуренции (часть 2 статьи 178).

По словам адвоката, следствие считает, что фигурирующее в деле ООО "Звезда" в нарушение антимонопольного законодательства сговорилось с другими компаниями о стоимости работ по ремонту лифтов в многоквартирных домах, чем ограничило конкуренцию для других участников отбора претендентов.

Как ранее сообщал СК, уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года по факту хищения денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В результате действий Левченко и его подельника – директора ООО "Звезда" Олега Хамуляка, отмечали в ведомстве, региону был причинен ущерб более чем на 185 млн руб.

По мнению следователей, Левченко осуществлял общий контроль над ООО "Звезда".

Как заявил адвокат Аграновский, "в реальности Левченко не имел отношения ни к какому-либо сговору, ни к ООО "Звезда".

"Он был в хороших отношениях с Хамуляком, который, как он сам заявляет, советовался с Левченко по строительным вопросам, не более. Также мы не видим какого-либо реального ущерба по делу, что, в том числе, подтверждает его значительное снижение", - сказал Аграновский.

Левченко был арестован в конце сентября 2020 года. 18 мая Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СК об очередном продлении ему меры пресечения.

Левченко считает свое уголовное преследование политически мотивированным и отвергает обвинения. Хамуляк признал вину.