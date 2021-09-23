Арест сыну экс-губернатора Левченко продлен до 20 ноября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до 20 ноября арест депутату Заксобрания Иркутской области, сыну бывшего иркутского губернатора Андрею Левченко, который обвиняется в мошенничестве. Об этом "Интерфаксу" сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский.

Он пообещал обжаловать это решение.

Аграновский напомнил, что следствие по делу завершено, защита изучает материалы дела - больше ста томов.

Андрея Левченко задержали 28 сентября 2020 года, этапировали в Москву и предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. С тех пор он находится под стражей.

Дело на него завели еще в начале 2019 года. Его подозревают в причастности хищения денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Всего по делу проходят пять человек, один из которых находится под подпиской о невыезде, а двое - под домашним арестом. Кроме Левченко, арестован финдиректор ООО "Звезда" Антон Рябикин, который ранее был свидетелем.

По словам адвоката, следствие считает, что фигурирующее в деле ООО "Звезда", которое Левченко контролирует, в нарушение антимонопольного законодательства сговорилось с другими компаниями о стоимости работ по ремонту лифтов в многоквартирных домах, чем ограничило конкуренцию для других участников отбора претендентов. Следствие считает, что Левченко и директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк причинили бюджету региона ущерб более чем на 185 млн рублей. Как говорил Аграновский, в окончательной редакции обвинения размер ущерба был снижен до 55 млн рублей.

Сам Левченко считает свое уголовное преследование политически мотивированным и отвергает обвинения. Как заявил его адвокат, "в реальности Левченко не имел отношения ни к какому-либо сговору, ни к ООО "Звезда".

Хамуляк признал вину.

Защита Левченко уже пожаловалась в ЕСПЧ на нарушения в его деле, в том числе на нарушение его права на защиту.

Обыски по этому делу прошли в том числе дома у отца Левченко - бывшего губернатора Сергея Левченко.