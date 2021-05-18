Убийца 3 человек в Екатеринбурге оказался фигурантом еще одного дела

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Свердловчанин, задержанный в связи с убийством трех человек в Екатеринбурге в понедельник, проходит подозреваемым еще по одному делу, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам Горелых, мужчина, на которого СКР завел дело по ст. 105 УК РФ (убийство), одновременно является и фигурантом дела по ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), возбужденным сотрудниками ОВД города Ревда (Свердловская область).

Он уточнил, что дело было возбуждено еще до произошедшего в Екатеринбурге.

"(Подозреваемый - ИФ) в больнице лежит в тяжелом состоянии", - добавил Горелых.

Как сообщалось, в понедельник, 17 мая, в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге были обнаружены тела троих мужчин с ножевыми ранениями, личность одного из них уже установлена. Это 34-летний житель Октябрьского района Пермского края.

По данным МВД, сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы задержать подозреваемого в совершении преступления - 34-летнего жителя Туринского района Свердловской области, ранее не судимого и официально нетрудоустроенного. С ножевым ранением его доставили в одну из местных больниц, где провели операцию.

Следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 (убийство двух или более лиц) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)". По версии следствия, подозреваемый, вооруженный ножом, во время задержания попытался напасть на силовика.