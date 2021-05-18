Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:35Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 634 457+564 525

Убийца 3 человек в Екатеринбурге оказался фигурантом еще одного дела

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Свердловчанин, задержанный в связи с убийством трех человек в Екатеринбурге в понедельник, проходит подозреваемым еще по одному делу, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По словам Горелых, мужчина, на которого СКР завел дело по ст. 105 УК РФ (убийство), одновременно является и фигурантом дела по ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), возбужденным сотрудниками ОВД города Ревда (Свердловская область).

Он уточнил, что дело было возбуждено еще до произошедшего в Екатеринбурге.

"(Подозреваемый - ИФ) в больнице лежит в тяжелом состоянии", - добавил Горелых.

Как сообщалось, в понедельник, 17 мая, в сквере возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге были обнаружены тела троих мужчин с ножевыми ранениями, личность одного из них уже установлена. Это 34-летний житель Октябрьского района Пермского края.

По данным МВД, сотрудники полиции применили табельное оружие, чтобы задержать подозреваемого в совершении преступления - 34-летнего жителя Туринского района Свердловской области, ранее не судимого и официально нетрудоустроенного. С ножевым ранением его доставили в одну из местных больниц, где провели операцию.

Следователи регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 (убийство двух или более лиц) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)". По версии следствия, подозреваемый, вооруженный ножом, во время задержания попытался напасть на силовика.

Валерий Горелых Свердловская область МВД Екатеринбург СКР

Новости по теме

Новости

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Путин летом не сможет уйти в полноценный отпуск

Мишустин принял участие в запуске токамака в Курчатовском институте

Скончалась писательница Екатерина Вильмонт

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах

В Думе допустили включение в ПДД правил езды на электросамокатах
Навальный попал в больницу

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Суд признал законным отказ возбудить дело о возможном отравлении Навального

Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Договор по открытому небу

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,1 тыс. случаев заражения коронавирусом

Новое сообщение о минировании казанской школы оказалось ложным

Крашенинников объяснил зарубежную недвижимость чиновников распадом СССР

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds

Нарышкин заявил, что нет доказательств причастности СВР к атаке хакеров на SolarWinds
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');