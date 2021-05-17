В МВД подтвердили применение оружия к напавшему на собутыльников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге полицейские применили табельное оружие, чтобы задержать мужчину, который с ножом напал на приятелей в сквере у Железнодорожного вокзала, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Свердловской облсти Валерий Горелых.

"Предупредительный выстрел в воздух пыл вооруженного гражданина не охладил, после чего был произведен еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи", - сказал он.

Полицейским помог наряд из трех военнослужащих Центрального военного округа, которые патрулировали территорию, добавил Горелых.

Сыщики уголовного розыска выясняют личности убитых и опрашивают очевидцев.

Ранее стало известно, что мужчина смертельно ранил ножом троих приятелей в сквере у вокзала. Врачам скорой помощи реанимировать его жертв не удалось. По версии СК, все четверо вместе выпивали, поругались, и один из них убил остальных.

Источник "Интерфакса" уточнил, что ссора произошла, когда у компании кончилось спиртное.