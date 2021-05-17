Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в сквере у вокзала мужчина с ножом внезапно напал на прохожих, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, все трое погибли. По его словам, это были приятели напавшего.

"Мужчина напал на своих приятелей в результате бытовой ссоры после того, как в компании закончился алкоголь. Три человека получили смертельные ранения", - сказал источник.

Нападавший ранен при задержании и находится в больнице. Случившимся занялся Следственный комитет.

"Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин", - говорится в сообщении регионального главка СК.