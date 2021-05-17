Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

По факту тройного убийства в Екатеринбурге завели уголовное дело

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Тройное убийство, совершенное в сквере Екатеринбурга в понедельник, будут расследовать в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга завел дело по п. "а" ч.2 ст. 105 (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сквере у вокзала в Екатеринбурге мужчина зарезал трех своих приятелей, с которыми до этого распивал спиртное. Чтобы задержать его, полицейским пришлось применить табельное оружие, мужчина получил ранение и был госпитализирован.

По данным регионального управления МВД, задержанный - 34-летний безработный житель Туринского района Свердловской области, ранее не судимый.

Екатеринбург СКР МВД

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что Арктика - территория и РФ там работает легитимно

Лавров заявил, что Арктика - территория и РФ там работает легитимно

Суд не увидел угрозы для Херсонеса в появлении постройки на его территории

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

Космонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года
Дело о пытках в ярославской колонии

Задержаны все подозреваемые по новому делу о пытках в колонии Ярославля

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Кремль скептически отнесся к идее обмена Медведчука на осужденных в РФ украинцев

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Телефонные мошенники стали чаще представляться сотрудниками МВД или ЦБ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');