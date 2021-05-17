По факту тройного убийства в Екатеринбурге завели уголовное дело

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Тройное убийство, совершенное в сквере Екатеринбурга в понедельник, будут расследовать в рамках уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга завел дело по п. "а" ч.2 ст. 105 (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что в сквере у вокзала в Екатеринбурге мужчина зарезал трех своих приятелей, с которыми до этого распивал спиртное. Чтобы задержать его, полицейским пришлось применить табельное оружие, мужчина получил ранение и был госпитализирован.

По данным регионального управления МВД, задержанный - 34-летний безработный житель Туринского района Свердловской области, ранее не судимый.