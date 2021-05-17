Задержанный за тройное убийство в Екатеринбурге оказался безработным

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Полицейские установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве трех собутыльников в сквере у Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

Это житель Туринского района Свердловской области 1987 года рождения, ранее не судимый и официально нетрудоустроенный, сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

Подозреваемого полицейские ранили при попытке задержать. Он вел себя агрессивно, им пришлось стрелять. Он сейчас находится в больнице. Получившие ножевые ранения трое мужчин погибли на месте.

По версии следствия, они поссорились, пока вместе выпивали.