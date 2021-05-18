Сыну иркутского экс-губернатора Левченко продлили арест до 20 августа

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд продлил до 20 августа срок ареста депутату Законодательного собрания Иркутской области, сыну бывшего губернатора региона Андрею Левченко, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Аграновский. Он пообещал обжаловать это решение.

Арест также продлили и другому фигуранту дела - финансовому директору ООО "Звезда" Антону Рябикину, который ранее был свидетелем, однако в декабре его арестовали, отметил адвокат.

Левченко и Рябикина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК) и ограничении конкуренции (ч.2 ст.178). По словам Аграновского, следствие считает, что фигурирующее в деле ООО "Звезда" в нарушение антимонопольного законодательства сговорилось с другими компаниями о стоимости работ по ремонту лифтов в многоквартирных домах, чем ограничило конкуренцию для других участников рынка.

Дело о хищении денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие сначала оценило ущерб бюджету региона в результате действий Левченко и директора ООО "Звезда" Олега Хамуляка в 185 млн рублей. 17 мая Аграновский сказал, что сумму ущерба уменьшили до 55 млн рублей.

По мнению следователей, Левченко осуществлял общий контроль над ООО "Звезда". Аграновский говорит, что "в реальности Левченко не имел отношения ни к какому-либо сговору, ни к ООО "Звезда". Левченко считает свое уголовное преследование политически мотивированным и отвергает обвинения. Хамуляк признал вину.