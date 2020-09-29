Следствие назвало Левченко-младшего организатором мошенничества

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, по мнению следствия, был организатором мошенничества в особо крупном размере, заявил в Басманном суде следователь. Он попросил арестовать подозреваемого на два месяца.

По его словам, второй фигурант дела - директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк - признал свою вину в мошенничестве.

Из переписки в телефоне одного из свидетелей по фамилии Редикин, следствие узнало, что "компания "Звезда" подконтрольна Левченко, он там дает указания.

Арест депутата он назвал единственной возможной мерой пресечения.

Прокурор в суде поддержал ходатайство следствия в полном объеме.

Андрей Левченко попросил отпустить его под подписку о невыезде.

"Нет никакого состава преступления в тех действиях, которые совершала подрядная организация и я. (...) Мне о возбужденных делах стало известно в прошлом году, но, как видите, я никуда не скрылся. Не вижу оснований, чтобы меня поместить под стражу", - заявил он.

Ранее его адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что ему предъявили объемное обвинение. Пока его подзащитный не изучит весь текст, он отказывается от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. Адвокат добавил, что он и его клиент считают его преследование политически мотивированным.

Левченко и Хамуляку вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). У депутата и у его отца - бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко 28 сентября прошли обыски.

По версии следствия, Левченко и Хамуляк похитили бюджетные средства, которые Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области перечислял ООО "Звезда" за ремонт и замену лифтов и лифтовых шахт. Отчитываясь о проделанных работах они представляли фонду завышенную стоимость закупаемого оборудования и проводимых работ, считают в СК.