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В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Долговая нагрузка населения находится на исторически высоком уровне, кое-где можно говорить о "пузырях", заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме.

Она указала, что если в прошлом году ЦБ волновала стабильность финансовых рынков, то сейчас на первый план выходит тема долговой нагрузки населения и возможного формирования "пузырей".

"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о "пузырях", - сказала Юдаева.

"Долговая нагрузка на самом деле на исторически высоком уровне, поэтому мы сейчас в рамках возврата к докризисной ситуации повышаем с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам", - добавила первый зампред ЦБ.

ЦБ РФ Ксения Юдаева Госдума

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