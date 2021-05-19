Два лесных пожара возле поселков потушены на севере Иркутской области

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области обнаружено и ликвидировано два лесных пожара, оба возгорания произошли в северном Братском районе, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В 13 км от поселка Новодолоново огонь перешел на незакрепленную за арендаторами территорию лесного фонда с земель иных категорий. В окрестностях поселка Турма пожар возник по вине местного населения на арендованном участке", - говорится в сообщении.

Общая площадь этих пожаров составила 24,6 га, из которых 18 га - не лесные.

С начала текущего года в лесах региона зарегистрировано 54 пожара на общей площади 1 тыс. 93,2 га. Это на 211 случаев и на 24 тыс. 726,3 га по площади меньше, чем на 19 мая в прошлом году. Как сообщалось, в лесах Иркутской области действует особый противопожарный режим, в южных, центральных и западных районах региона он был введен 1 мая, в северных - 17 мая. В период его действия запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня в лесах.

С введением средних и высоких классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесов. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях этого режима гражданам грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим - от 200 до 400 тыс. рублей.