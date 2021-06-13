Поиск

В Иркутской области задействовали авиацию для тушения лесных пожаров

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ прибыл в Иркутскую область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В РоссииЧетыре уголовных дела возбудили в Якутии по фактам лесных пожаровЧитать подробнее

"В связи со сложной оперативной обстановкой с пожарами в лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации. Для её ликвидации в Прибайкалье накануне прибыл самолёт Ил-76 МЧС России. Сегодня он присоединится к работе по ликвидации крупного лесного пожара в Катангском районе, действующего на площади более 30 тысяч га", - говорится в сообщении.

Также на тушении лесных пожаров в Иркутской области используются два вертолёта Ми-8 МЧС России, которые за прошедшие сутки произвели 52 слива 156 тонн воды, потушив более 500 метров кромки пожара. Всего в тушении природных пожаров в Иркутской области задействованы 394 человека и 70 единиц техники, для мониторинга и обслуживания лесных пожаров задействуются 12 воздушных судов Министерства лесного комплекса региона.

По состоянию на утро 13 июня на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади 34 тыс. 149,4 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Иркутская область Катангский район

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ведущие российские вузы переводят на удаленку проведение сессий из-за COVID-19

Ведущие российские вузы переводят на удаленку проведение сессий из-за COVID-19

Что произошло за день: суббота, 12 июня

В Кремле объяснили предпочтениями Байдена его решение об отдельной пресс-конференции

Евро-2020

В Петербурге лавки с сувенирами к Евро проверят на наличие украинской формы

Пандемия коронавируса

Гинцбург пообещал прививку от COVID для подростков к 15 сентября

Гинцбург пообещал прививку от COVID для подростков к 15 сентября
Пандемия коронавируса

Путин сообщил о 18 млн привитых от COVID-19 россиянах

Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате не состоится

В России выявили 13,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 13,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Что случилось этой ночью: суббота, 12 июня

Космонавт Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса"

Космонавт Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');