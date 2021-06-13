В Иркутской области задействовали авиацию для тушения лесных пожаров

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ прибыл в Иркутскую область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В связи со сложной оперативной обстановкой с пожарами в лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации. Для её ликвидации в Прибайкалье накануне прибыл самолёт Ил-76 МЧС России. Сегодня он присоединится к работе по ликвидации крупного лесного пожара в Катангском районе, действующего на площади более 30 тысяч га", - говорится в сообщении.

Также на тушении лесных пожаров в Иркутской области используются два вертолёта Ми-8 МЧС России, которые за прошедшие сутки произвели 52 слива 156 тонн воды, потушив более 500 метров кромки пожара. Всего в тушении природных пожаров в Иркутской области задействованы 394 человека и 70 единиц техники, для мониторинга и обслуживания лесных пожаров задействуются 12 воздушных судов Министерства лесного комплекса региона.

По состоянию на утро 13 июня на территории региона действуют 13 природных пожаров на общей площади 34 тыс. 149,4 га. Угрозы населенным пунктам нет.