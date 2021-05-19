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Жители Приамурья после выплат продолжают жить в зонах затопления

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Власти Амурской области установили десятки случаев, когда владельцы пострадавших из-за паводков домов, получив средства на новое жилье, продолжают жить в зонах затопления.

Пресс-служба регионального правительства в среду сообщает, что из-за сильного паводка в 2019 году повреждено 948 жилых помещений, из которых 327 домов признаны утраченными и подлежащими сносу, 621 - требовали проведения капитального ремонта. Все пострадавшие от паводка жители получили денежные выплаты.

"Однако на сегодняшний день фиксируются случаи, когда жители пострадавших от паводка в 2019 году строений продолжают в них проживать. Некоторые из сельчан купили новое жилье на полученные от государства деньги и успели его продать", - говорится в сообщении.

После паводка 2019 года только в Норске 42 местных жителя, получивших выплаты и купивших на них новое жилье, до сих пор проживают в подтопленных и непригодных домах. При этом при получении финансовой поддержки они дали обязательства передать жилье в муниципальную собственность.

"Это практически треть получателей выплат в данном селе. На сегодняшний день идет уточнение количества таких людей в других населенных пунктах области, затем будет проводиться работа по их принудительному выселению в судебном порядке", - отметила министр юстиции области Елена Акименко, чьи слова приводятся в сообщении.

По информации главы Селемджинского района Мухамеда Бекова, 70-летняя жительница Норска вместе со своим сыном взамен серьезно пострадавшего от подтопления дома купила квартиру в Свободном. Однако затем женщина продала квартиру и осталась жить в старом доме, который подлежит сносу.

Амурская область

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