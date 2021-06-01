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Число лесных пожаров в РФ снизилось на 15% по сравнению с 2020 годом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Общее количество лесных пожаров в России сократилось на 15% в этом году по сравнению с 2020 годом, сообщает министерство природы.

В прошлом году на 1 июня Рослесхоз фиксировал 5,4 тыс. потушенных возгораний с начала сезона. Сегодня этот показатель на 15% ниже - 4,6 тыс., говорится в сообщении.

"Добиться положительных сдвигов удалось во многом благодаря оперативному реагированию на пожары (...) При этом в целом по России оперативность тушения в первые сутки составляет 87,4%, на 13,2% больше, чем в прошлом году", - отмечается в сообщении министерства.

По данным Минприроды, общая площадь лесных пожаров уменьшилась в 1,6 раза.

За 31 мая в России был ликвидирован 51 лесной пожар. С утра 1 июня в стране боролись с 48 пожарами, их тушили 1,6 тыс. человек, 291 единица техники, восемь воздушных судов, еще 25 воздушных судов были привлечены к авиамониторингу.

В 47 регионах установлен особый противопожарный режим.

Лесные пожары в Тюменской области

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Минприроды

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