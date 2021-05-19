Матвиенко допустила пересмотр Вашингтоном решения о выходе из ДОН

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Существует вероятность того, что США пересмотрят свое решение о выходе из Договора об открытом небе (ДОН) до рассмотрения в Совете Федерации 2 июня вопроса о денонсации документа, но воспользуются ли они им, зависит от Вашингтона, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Гипотетически есть шанс до 2 июня у Соединенных Штатов проявить здравомыслие и сказать: окей, стоп, мы приостановим свое решение (о выходе из договора - ИФ). Теоретически и гипотетически такая возможность есть, но воспользуются ли ей США - это уже зависит от них", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

На вопрос о том, связано ли решение Совета Федерации рассмотреть вопрос о денонсации ДОН не сразу вслед за Госдумой 19 мая, а на следующем заседании верхней палаты 2 июня с предполагаемой встречей президентов России и США, она ответила: "Нет, никакого отношения к предстоящей возможной встречей между Путиным и Байденом это не имеет".

"Нет оснований для работы в авральном режиме. Дума только сегодня приняла решение, мы получим документы, и в спокойном режиме в соответствии с регламентом наши комитеты это все обсудят, и подготовим решение ко 2 июня", - сказала спикер.

Матвиенко отметила, что Россия предпринимала все усилия, чтобы сохранить этот международный документ, который влияет на стратегическую стабильность.

Спикер Совфеда напомнила, что инициатива выхода из Договора по открытому небу была проявлена Соединенными Штатами. По ее словам, после этого Россия заявила о необходимости предоставления со стороны европейских партнеров - союзников США гарантий того, что они не будут передавать американцам информацию о полетах над Россией, получаемую в рамках ДОН.

Однако "никаких таких не только гарантий, но и обязательств европейские государства на себя не взяли", отметила она.

"Это вынудило нас также внести вопрос о выходе из Договора по открытому небу", - сказала Матвиенко.

В этой связи, по ее словам, в настоящее время проходят соответствующие процедуры согласно законодательству.

"После рассмотрения в Совете Федерации это (закон о денонсации - ИФ) поступит на рассмотрение президенту. Можно лишь сожалеть, что очередной важный международный документ разрушен по инициативе США", - отметила спикер Совета Федерации.

Она подчеркнула, что Россия должна защищать свои национальные интересы и не может "оставаться в этом договоре, если США из него вышли".

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось тогда в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в десятикилометровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.