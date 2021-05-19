Что произошло за день: среда, 19 мая

"Лента" покупает сеть Billa, США могут отказаться от новых санкций против "Северного потока 2", политолог Николай Платошкин получил условный срок

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдеп США сообщил Конгрессу о решении не вводить новые санкции против "Северного потока 2". Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Решение объясняется соображениями национальной безопасности. Ранее о планах США отложить санкции сообщало издание Axios.

- Россия начала строить в Китае IV очередь Тяньваньской АЭС и II очередь АЭС "Сюйдапу". Во время церемонии в режиме видеоконференции президент Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает вопрос участия Китая в строительстве многоцелевого быстрого исследовательского реактора в Димитровграде (Ульяновская область).

- "Лента" купит сеть супермаркетов Billa за 215 млн евро. После завершения сделки торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование.

- "Русал" выделит в отдельную структуру активы с более высоким углеродным следом. Крупнейшими для новой компании станут российские глиноземные активы и алюминиевые заводы. Сам "Русал" планирует поменять название на AL+.

- Политолог-коммунист Николай Платошкин получил пять лет условно. По версии следствия, он призывал граждан к нарушению санитарных норм и распространял материалы с ложной информацией о ситуации в стране и "неэффективности действий органов власти" в условиях пандемии. Платошкин вину не признал.

- Путин вступился за туристов, посещающих Долину гейзеров на Камчатке. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании заявил, что массовый туризм в этом месте невозможен, так как туристы "все вытопчут". Президент РФ подчеркнул, что "надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким", и создать для них условия.

- В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 7 920 человек. В Москве прирост составил 2 096 случаев, впервые с конца марта в столице число выздоровевших превысило количество новых пациентов. Между тем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда в интересах государства прививки следует делать обязательными.

- Андрей Шмаров покинет пост главреда "Ведомостей" с четверга. Его сменит Ирина Казьмина, ранее - заместитель гендиректора по редакционному развитию АО "Бизнес Ньюс Медиа".