Итоги Всероссийской переписи населения опубликуют до конца 2022 года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Результаты очередной Всероссийской переписи населения (ВПН-2020) должны быть полностью опубликованы до 31 декабря 2022 года, следует из утвержденных правительством правил подведения итогов переписи. Правила опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Перепись назначена на октябрь 2021 года. Ее итоги будут подводить в два этапа. Предварительные итоги переписи должны быть подведены до 30 апреля 2022 года и опубликованы до 31 мая, это будут данные сборщиков об общей численности городского и сельского населения страны.

До 31 декабря 2022 года должны быть обнародованы остальные итоги ВПН, собранные через переписные листы - данные о численности и размещении населения, его половозрастной состав, сведения о рождаемости, браках, числе и составе домохозяйств, образовании и трудовом статусе жителей страны, национальном составе и владении языками, источникам средств к существованию и жилищным условиям, а также информация о гражданстве, миграции и численности как постоянно проживающих в России граждан, оказавшихся во время переписи за рубежом, так и всех лиц, находящихся в России временно.

Итоги переписи должны быть опубликованы на официальном сайте Росстата и в "Российской газете".

23 июня правительство в третий раз перенесло сроки проведения основного этапа Всероссийской переписи населения, теперь ее наметили на период с 1 по 31 октября 2021 года. В отдаленных и труднодоступных районах ВПН продлится до 20 декабря 2021 года.

В медиаофисе ВПН уточнили, что первые итоги Всероссийской переписи - о численности населения - будут подведены уже в конце 2021 года.

Сначала ВПН-2020 хотели провести в октябре 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021 года, а затем - на сентябрь 2021 года.

19 мая 2021 года президент Владимир Путин одобрил предложение о проведении переписи не в сентябре, а в октябре, чтобы она не наложилась на выборы в Госдуму.

Перепись впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

По предварительным данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек, до 146,24 млн человек. Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн. После присоединения Крыма на начало 2015 года население увеличилось до 146,3 млн человек. Минимум фиксировался в начале 2009 года - 142,7 млн человек.