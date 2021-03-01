Всероссийская перепись населения пройдет с 23 августа по 30 сентября

Бюджет процедуры увеличат на 8 млрд рублей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 23 августа по 30 сентября, а жителей труднодоступных районов перепишут с 1 апреля по 20 декабря, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития.

Из документа следует, что на перепись будет выделено больше 40 млрд рублей, тогда как ранее он оценивался примерно в 32 млрд рублей. Росстату дополнительно будет выделено из резервного фонда правительства в 2021 году - 6 940,4 млн рублей, в 2022 году - 638 млн рублей и в 2023 году - 536,3 млн рублей. Во многом это объясняется тем, что оплату работы 360 тыс. переписчиков увеличат с 18 тыс. до 25 тыс. рублей.

Перепись переносили дважды. Сначала предполагалось, что она пройдет в октябре 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021 года, а затем - на август-сентябрь.

В октябре в Росстате сообщили, что в анкету переписи будут добавлены новые вопросы. Россиян, к примеру, спросят, какие языки они используют в повседневной жизни и как добираются до работы.