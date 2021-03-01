Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:48Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

Всероссийская перепись населения пройдет с 23 августа по 30 сентября

Бюджет процедуры увеличат на 8 млрд рублей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 23 августа по 30 сентября, а жителей труднодоступных районов перепишут с 1 апреля по 20 декабря, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития.

Из документа следует, что на перепись будет выделено больше 40 млрд рублей, тогда как ранее он оценивался примерно в 32 млрд рублей. Росстату дополнительно будет выделено из резервного фонда правительства в 2021 году - 6 940,4 млн рублей, в 2022 году - 638 млн рублей и в 2023 году - 536,3 млн рублей. Во многом это объясняется тем, что оплату работы 360 тыс. переписчиков увеличат с 18 тыс. до 25 тыс. рублей.

Перепись переносили дважды. Сначала предполагалось, что она пройдет в октябре 2020 года. Из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021 года, а затем - на август-сентябрь.

В октябре в Росстате сообщили, что в анкету переписи будут добавлены новые вопросы. Россиян, к примеру, спросят, какие языки они используют в повседневной жизни и как добираются до работы.

Росстат правительство Минэкономразвития коронавирус

Новости по теме

Новости

В суд подан первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом

В суд подан первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом

Апелляционный суд оставил в силе решение о передаче России акций БСК

В Lufthansa опровергли планы организовать "прививочные" рейсы в Москву

В Lufthansa опровергли планы организовать "прививочные" рейсы в Москву

Волож продаст до 29 180 акций "Яндекса" класса A

СК выяснит обстоятельства смерти экс-участницы группы Little Big

ФМБА в марте закончит первую фазу испытаний препарата от COVID "Мир-19"

ФМБА в марте закончит первую фазу испытаний препарата от COVID "Мир-19"

В РФ намерены упростить получение выплат, пособий и компенсаций

В РФ намерены упростить получение выплат, пособий и компенсаций

Кремль счел неверными данные о падении доходов россиян больше среднего по миру

Кремль счел неверными данные о падении доходов россиян больше среднего по миру

Петербург и Москва оказались в середине топ-100 городов мира по качеству жизни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');