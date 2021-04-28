Росстат еще не знает дату начала переписи населения

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Чиновники еще не определили точные сроки проведения основного этапа Всероссийской переписи населения, этому мешают сохраняющиеся факторы риска, связанные с коронавирусом, заявил глава Росстата Павел Малков.

"Планируется, и мы очень надеемся, что перепись (основной этап - ИФ) пройдет осенью этого года. Поручение из правительства было про сентябрь, эта дата обсуждалась, но это скорее только рабочая версия. Окончательной даты проведения основного этапа переписи нет, на это влияет еще слишком большое количество факторов", - сказал он.

Он подтвердил, что перепись в отдаленных и труднодоступных районах уже проводится с 1 апреля, не вызывая "никаких вопросов",

"Мы с вами видим, как развивается ситуация, что все равно есть еще заболеваемость. Перепись в определенном смысле - является фактором риска. Да, мы научились бороться с болезнью, да мы говорили, что привьем всех переписчиков, да, мы всех обеспечим индивидуальными средствами защиты, все равно это фактор (риска). Мы не имеем права рисковать человеческими жизнями, поэтому окончательное решение еще не принято", - объяснил глава Росстата промедление с определением сроков переписи.

Первоначально перепись населения собирались провести в октябре 2020 год, но из-за пандемии ее перенесли на апрель 2021 года. В феврале правительство решило ее перенести, предварительно, на сентябрь.

На труднодоступных территориях перепись начали повторно 1 апреля 2021 года. Основной этап предлагалось провести с 23 августа по 30 сентября 2021 года, такие даты были в опубликованном в начале марте проекте постановления правительства, подготовленном Минэкономразвития).

В труднодоступных районах перепись стартовала с 1 октября 2020 года, но в феврале была приостановлена из-за коронавируса, а уже собранные данные были аннулированы, перепись на этих территориях будет проведена повторно.