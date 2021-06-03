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ПМЭФ-2021

Издание VTimes закроется 12 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Интернет-издание VTimes, созданное в июле 2020 года бывшими сотрудниками "Ведомостей" и признанное недавно СМИ-иноагентом, сообщило, что прекратит работу с 12 июня.

После того, как 14 мая Минюст внес фонд Stichting 2 Oktober, администратора сайта vtimes.iо, в реестр СМИ-иноагентов, от VTimes ушли рекламодатели и партнеры, которые не понимают, как сотрудничать с иноагентом. Многие спикеры, в том числе чиновники, предприниматели и аналитики, стали отказываться давать журналистам комментарии и информацию, объяснили в редакции. Добровольных пожертвований читателей недостаточно на финансирование издания качественного медиа.

"Ярлык "иноагента", навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес", - говорится в сообщении.

В течение трех недель с момента включения фонда в реестр редакция изучила все возможные сценарии дальнейшей работы, но каждый из них не исключал уголовного преследования его сотрудников с возможностью лишения свободы.

Там считают, что VTimes намеренно выталкивают в нишу оппозиционных политически СМИ, но оно изначально задумывалось как совсем другое - качественное и независимое медиа.

В сообщении подчеркивается, что закрытие VTimes не значит, что его сотрудники отказываются от своих профессиональных принципов и уходят из профессии.

О создании медиа-проекта VTimes стало известно в июле прошлого года. Его запустили бывшие заместители главного редактора и журналисты "Ведомостей", которые покинули издание после смены его собственника и руководства. Основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр стал советником нового проекта. Основным источником своего финансирования издание называло пожертвования читателей.

После того, как Минюст признал СМИ-иноагентом зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting 2 Oktober, в VTimes отметили, что ни само издание, ни фонд не являются средствами массовой информации ни в одной юрисдикции. Однако издание решило во избежание штрафов маркировать свои публикации в соответствии с приказом Роскомнадзора.

VTimes Минюст Ведомости Дерк Сауэр

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