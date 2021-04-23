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Минстрой РФ сообщил о нехватке 600 тыс. мигрантов на стройках

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Региональные власти и крупные строительные компании РФ подали в Минстрой заявки, согласно которым они нуждаются примерно в 600 тысячах мигрантов из стран СНГ, сообщил в пятницу глава ведомства Ирек Файзуллин.

"У нас на сегодня поступили заявки от органов исполнительной власти субъектов РФ и от крупных компаний. Это почти 600 тыс. специалистов, которые необходимы в разных направлениях", - сказал Файзуллин на заседании межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности.

Он добавил, что заявки рассматриваются рабочей группой ведомства, к решению вопроса могут быть привлечены профильные министерства стран СНГ.

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"У нас может быть интеграционная работа наших министерств в плане подготовки рабочей силы, которая хочет приехать в Россию. Здесь мы готовы совместно с посольствами отработать", - подчеркнул министр.

В начале марта в Минстрое сообщали, что на российских стройках сохраняется нехватка еще около 1,2 млн рабочих. Был разработан механизм упрощенного ввоза рабочих для крупных строительных компаний, однако, по сообщениям СМИ, большая их часть, попав в Россию, ушла работать курьерами.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов. "У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Мы добавляем объемы работ, и нам катастрофически не хватает людей. Поэтому даже если мы откроем границы и вернутся гастарбайтеры, которые здесь работали, нам все равно не будет хватать рабочих", - сказал он.

Минстрой РФ

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