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Космонавты РФ 2 июня выйдут в открытый космос почти на семь часов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Продолжительность выхода в открытый космос, запланированного на 2 июня, составит 6 часов 50 минут, сообщили в "Роскосмосе".

"Экипаж совершит выход из люка малого исследовательского модуля "Поиск" в 08:40 по московскому времени", - говорится в сообщении госкорпорации.

Космонавтам предстоит заменить панель регулятора расхода жидкости, установить оборудование для экспериментов "Тест" и "Выносливость", а также подключить антенну системы "Курс" на переходном отсеке для обеспечения стыковки нового российского модуля "Наука".

Запуск модуля "Наука" запланирован на июль 2021 года, в данный момент он проходит испытания.

До этого сроки запуска модуля неоднократно переносились.

Изначально пуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

Роскосмос

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