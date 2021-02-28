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Американские астронавты вышли в открытый космос с борта МКС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер в воскресенье вышли в космический вакуум с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения работ по модернизации системы ее энергообеспечения, сообщило НАСА.

Выход начался в 06:12 по времени Восточного побережья США (в 14:12 по Москве) из шлюза Quest. Он продлится около 6,5 часов.

Астронавтам предстоит смонтировать на опорном сегменте P6 фермы МКС крепления для установки в будущем новых, более мощных солнечных панелей, которые позволят станции генерировать больше электроэнергии.

Три пары солнечных панелей позднее в текущем году будут доставлены на станцию с помощью трех грузовых кораблей Cargo Dragon компании SpaceX.

Как отмечает НАСА, нынешние солнечные панели функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Первая пара панелей была развернута на МКС более 20 лет назад. Планируется, что в текущем году новые панели будут установлены рядом с шестью старыми, повысив мощность энергосистемы станции со 160 киловатт до 215 киловатт.

В этом году на МКС уже были завершены работы по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые, более мощные литий-ионные, которые имеют значительно большую емкость.

Это уже 235-й выход в открытый космос в истории станции.

5 марта НАСА планирует осуществить еще один выход в космический вакуум с борта МКС. В нем примут участие все та же Кейт Рубинс и японский астронавт Соити Ногути. Они должны будут выполнить ряд задач по техническому обслуживанию станции.

МКС НАСА

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