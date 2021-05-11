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Разработчику FEDOR’a заказали создание робота для открытого космоса

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Разработчик робота FEDOR НПО "Андроидная Техника" к 2025 году создаст робота для открытого космоса, соответствующий контракт подписан с ракетно-космической корпорацией "Энергия", сообщили в компании.

"В конце марта НПО "Андроидная техника" и РКК "Энергия" подписали договор о создании робототехнического комплекса нового поколения... Робототехнический комплекс будет базироваться на МКС (или перспективной РОС) и осуществлять работы на внешней поверхности станции", - говорится в сообщении.

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"Проект рассчитан до 2025 года. Первый этап будет завершен в конце февраля 2022 года, результатом станет изготовление опытного изделия научной аппаратуры для первой стадии испытаний", - добавили в компании.

Сейас прорабатывается облик робота-космонавта, его компоненты, протоколы стыковки с МКС.

Предполагается, что роботом можно будет управлять не только с международной космической станции, но и с Земли. Также костюм-аватар будет усовершенствован с учетом замечаний космонавтов, которые были выявлены в работе с роботом FEDOR, отмечает компания.

В августе 2019 года разработанный НПО "Андроидная техника" антропоморфный робот FEDOR на корабле "Союз МС-14" совершил полет в космос.

"Андроидная техника" разрабатывает, производит и обслуживает робототехнические комплексы различного назначения, в том числе биоморфные. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% компании принадлежит ООО "7-ой технологический уклад", которым владеют граждане России.

Андроидная Техника

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