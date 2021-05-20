В Роспотребнадзоре недовольны темпами вакцинации от COVID-19

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - На 19 мая в России прошли вакцинацию от коронавируса 24 млн человек, сообщил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране", - отметил он.

Горелов указал на парадокс, который требует объяснения: "С одной стороны - разнообразие вакцин, с другой - темпы вакцинации оставляют желать лучшего".

Эксперт связал это в том числе с антипрививочным движением, которое "существовало во все времена".