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Врач посетовала на нежелание петербуржцев прививаться от коронавируса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Петербуржцы не желают массово прививаться от коронавируса, сетует исполняющая обязанности заместителя начальника Госпиталя для ветеранов войн (ГВВ) по медицинской части Татьяна Погода.

"Проблема в том, на мой взгляд, что жители нашего города почему-то боятся вакцинации. Это вызывает удивление. На мой взгляд, как раз массовой вакцинации - ее нет", - сказала Погода журналистам в четверг.

Она призвала горожан сделать прививку, отметив, что в отделение реанимации ГВВ не попал ни один человек с коронавирусом, полностью прошедший цикл вакцинации, не было и летальных исходов среди таких пациентов.

На всех трех площадках госпиталя при выписке пациентам рекомендуют привиться от COVID-19, если у них нет противопоказаний.

По мнению Погоды, по сравнению с первой волной коронавируса сейчас состояние пациентов с COVID-19, попадающих в больницы, стало намного более тяжелым.

"За время наблюдения за больными с коронавирусной инфекцией совершенно очевидно, что отмечается более тяжелое состояние пациентов. Связано это с тем, что сейчас основная масса пациентов - более 60% - это люди старшей возрастной группы", - сказала медик.

По ее словам, речь идет о лицах старше 65 лет, и подобная статистика характерна не только для ГВВ, а фиксируется в целом по городу. Такие пациенты часто страдают гипертонией, сахарным диабетом и ожирением, этот фон утяжеляет течение COVID-19.

Как сообщалось, в Петербурге развернуты 134 прививочных пункта и 15 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, работают 23 выездные бригады. При этом, согласно опросу Исследовательского центра портала SuperJob.ru, большинство россиян (66%) негативно отреагировали на идею обязательной вакцинации от коронавируса, среди сограждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 69%.

Ранее в четверг директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о недостаточных темпах вакцинации от коронавируса в России. По его словам, в стране на 19 мая привились 24 млн человек.

Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Погода Петербург Коронавирус

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