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Глава комитета Думы предложил наказывать за инструкции по сборке оружия в интернете

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил к внесению законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете и СМИ инструкций по изготовлению любого оружия.

Он предложил дополнить ч. 5 ст. 13.15 КоАП, которая вводит ответственность за публикацию правил изготовления взрывчатки и бомб, ответственностью за распространение информации о способах самостоятельного изготовления любых видов оружия, изготовления и переделки его частей и восстановления списанного оружия до боевого состояния.

Согласно действующей норме, штраф за такие публикации составялет до 5000 рублей для граждан, до 50 000 рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 800 000 до 1 млн рублей для юридических лиц. Также деятельность индивидуальных предпринимателей и юрлиц может быть приостановлена на срок до 90 суток. У граждан, ИП и юридических лиц при этом конфискуются орудия совершения и предмет правонарушения.

Законопроект уже одобрило правительство, следует из проекта официального отзыва, имеющегося в распоряжении "Интерфакса". Чиновники в отзыве отметили, что поправки, вводящие необходимый для введения ответственности запрет на распространение информации о способах изготовления оружия, предусмотренные в уже внесенном законопроекте № 1079629-7 того же автора, касаются лишь информации об изготовлении и переделке огнестрельного оружия, тогда как административное наказание предлагается за распространение инструкций по изготовлению любого оружия.

Госдума Василий Пискарев правительство

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