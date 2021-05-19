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Россиян обяжут сообщать Росгвардии об основаниях для аннулирования лицензии на оружие

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Граждане и юрлица обязаны будут сообщать по требованию Росгвардии об имеющихся у них сведениях, на основании которых у владельца могут изъять оружие или аннулировать лицензию на его приобретение, предусматривает одобренный Госдумой законопроект о "регуляторной гильотине".

Поправки подготовлены ко второму чтению правительственного законопроекта (1051647-7) о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". Законопроект одобрен на заседании Госдумы в среду.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1079629-7 о запрете выдачи лицензии на приобретение оружия россиянам с двойной судимостью или задержанных за пьяное вождение, а также об учете оружия в информационной системе Росгвардии.

В понедельник стало известно, что в Госдуму внесут законопроект, ужесточающий контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие.

Вопрос об ужесточении законодательства об обороте оружия был поднят после трагедии в Казани. 11 мая 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. Погибли девять человек, включая семерых детей и двух учительниц.

Галявиева арестовали. Выяснилось, что он законно приобрел оружие, получив разрешение 28 апреля.

Росгвардия

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