В Думу внесен проект закона об усилении контроля за оборотом оружия

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, позволяющий усилить госконтроль за оборотом оружия в РФ, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета нижней палаты по информационной политике и соавтор инициативы Александр Хинштейн.

Срок давности и утрата оружия

Законопроектом предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года.

Указанная мера призвана обеспечить неотвратимость наказания за такие правонарушения, которые характеризуются повышенной степенью общественной опасности, а также могут привести к более тяжким последствиям в связи с неправомерными действиями в рамках оборота оружия, говорится в пояснительной записке.

Например, сейчас владельцы оружия, потерявшие его из-за нарушения правил хранения и ношения, не известившие Росгвардию или органы внутренних дел об этом происшествии, по истечении срока давности (2 месяца) не подлежат административной ответственности за это нарушение (статья 20.8 КоАП).

Всего за последние пять лет в РФ было утрачено 28 283 единицы оружия, состоящего на учете в Росгвардии, говорится в проекте закона.

При этом утраченное оружие попадает в незаконный оборот и используется при совершении преступлений, о чем свидетельствуют правоприменительная практика и факты обнаружения и изъятия с мест преступлений огнестрельного оружия, переделанного из гражданского (газового, сигнального, огнестрельного оружия ограниченного поражения, обрезы охотничьих ружей), зачастую с уничтоженными идентификационными номерами.

В этой связи статьи 20.8 и 20.12 КоАП дополняются специальными нормами, устанавливающими более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло утрату оружия. Это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия или без таковой.

Незаконное хранение

Законопроект также определяет штрафы за такие нарушения, как "изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию".

Эти нарушения повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей с конфискацией оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию или без таковой либо административный арест на срок от пяти до 15 суток с конфискацией оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию или без таковой; на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию или без таковой.

Также возможна дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет с конфискацией оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию или без таковой.

Штраф для юридических лиц составит от 50 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией оружия или без таковой либо административное приостановление их деятельности на срок до 60 суток.

При этом лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности за правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, говорится в проекте закона.

СМИ и интернет

Кроме того, предлагается внести изменения в часть 5 статьи 13.15 КоАП, устанавливающие административную ответственность за распространение в СМИ и в интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельному изготовлению, переделке огнестрельного оружия и его основных частей, наряду с совершением таких действий в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Такие правонарушения повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 50 тысяч (сейчас от четырех тысяч до пяти тысяч) рублей с конфискацией орудий совершения или предмета административного правонарушения.

На должностных лиц будет налагаться штраф - от 40 тысяч до 80 тысяч рублей (сейчас от 40 до 50 тысяч); на индивидуальных предпринимателей - от 50 до 100 тысяч (сейчас от 40 тысяч до 50 тысяч) рублей с конфискацией орудий совершения; на юридических лиц наказание остается без изменений - от 800 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий совершения.

Законопроект подготовлен группой депутатов, в частности, Хинштейном и главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.