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В Думу внесен законопроект об открытии филиалов IT-гигантов в России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов в пятницу внесла в Госдуму законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании, работающие с российской аудиторией, открывать полноценные представительства в РФ, сообщил "Интерфаксу" председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Документом предлагается обязать иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства и взаимодействовать с госструктурами.

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Согласно законопроекту, иностранное юрлицо, которое ведет деятельность в интернете на территории РФ, обязано разместить на своем сайте электронную форму для обращений российских граждан и организаций. Требования к этой форме устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, занимающимся контролем и надзором в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Кроме того, такое лицо обязано зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами РФ.

Также оно должно создать филиал или открыть представительство или учредить российское юридическое лицо и обеспечить функционирование на территории РФ филиала или представительства или российского юрлица.

Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Ранее Хинштейн сообщал, что если крупные иностранные IT-компании откажутся открывать свои представительства в РФ, то к ним, согласно вышеупомянутому законопроекту, будут применены экономические санкции вплоть до запрета рекламы и блокировки платежей в адрес ресурса.

Александр Хинштейн Госдума

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