Законопроект об открытии в РФ представительств IT-гигантов обсудят 28 мая

Под регулирование могут попасть AliExpress, IKEA и "Википедия"

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в пятницу, 28 мая, обсудит законопроект об обязательном открытии в России представительств крупных зарубежных IT-компаний, работающих с российской аудиторией, с представителями подпадающих под него сервисов, сообщил в понедельник глава комитета Александр Хинштейн.

"Сегодня направили приглашение... всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта (...) Рассчитываем увидеть и услышать коллег - если не оффлайн, то хотя бы онлайн", - написал Хинштейн в телеграм-канале.

Депутат назвал 20 интернет-ресурсов, "потенциально" подпадающих под действие законопроекта и приглашенных к обсуждению в Госдуме. Это социальные сети, почтовые сервисы и мессенджеры Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail; видеохостинги YouTube и Twitch, поисковые сервисы Google и Bing, хостинг-провайдеры Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. Кроме того, в списке оказались сайты магазинов AliExpress, IKEA и iHerb и онлайн-энциклопедия Wikipedia.org.

По словам Хинштейна, приглашения были направлены по электронной почте в головные офисы компаний на русском и английском языках.

Законопроект был внесен в Госдуму 21 мая группой членов комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во главе с председателем Хинштейном, а также сенатором Алексеем Пушковым.

Документом (1176731-7) предлагается обязать иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации.

Собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают денежные средства от российских граждан и юрлиц, следует из текста законопроекта.

Также инициатива предполагает, как сказал спикер ГД Вячеслав Володин, ряд "мер понуждения", прежде всего, экономических, за неисполнение компаниями новых норм: маркировка их сайтов в поисковых системах информацией о неисполнении законодательства, исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян. Среди более жёстких мер - включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России.

Эти же меры предлагается применять за нарушение ряда старых требований, для которых в настоящий момент установлены лишь штрафы и возможность блокировки: за цензуру в интернете, неудаление противоправного контента и несоблюдение нормы о локализации персональных данных россиян в РФ.

Ранее Хинштейн заявлял, что законопроект должен быть окончательно принят уже до конца текущей сессии.