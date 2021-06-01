Путин предложил дать Генпрокуратуре право представлять РФ в ЕСПЧ

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о передаче полномочий по представлению интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах Генпрокуратуре РФ.

Законопроектом (1183775-7) предлагается внести соответствующие изменения в закон "О прокуратуре РФ" (168-ФЗ), дополнив функции надзорного органа представительством и защитой интересов России в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)", а также в ЕСПЧ.

Для этого в прокуратуре будет создано специальное "зарубежное" подразделение.

Законопроектом также предлагается дать прокуратуре право направлять в Конституционный Суд (КС) запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции РФ.

Запрос может быть направлен как по заключению других госорганов, так и на основании собственного вывода прокуратуры "о невозможности исполнения указанных решений вследствие того, что в части", обязывающей РФ их исполнять, "указанные решения основаны на положениях международного договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции Российской Федерации, или противоречат основам публичного правопорядка Российской Федерации".

Финансово-экономическое обоснование к инициативе гласит, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.

Также во вторник Путин внес в Думу проект сопутствующего федерального конституционного закона (1183777-7), вносящий поправки в ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации". Они также должны наделить Генеральную прокуратуру правом направлять в КС запросы о возможности исполнения тех или иных решений международных судов в соответствии с российской Конституцией.

Оба законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитеты, сообщили журналистам в пресс-службе палаты.

О том, что Генпрокуратура должна сменить Минюст в качестве представителя России в ЕСПЧ и других международных судах в марте сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Глава государства согласился с предложением генпрокурора Игоря Краснова о передаче надзорному ведомству функций по представлению в Страсбургском суде интересов РФ", - сказал собеседник агентства.

Другой источник пояснил агентству, что "эта процедура связана с укреплением силового блока на международном уровне".