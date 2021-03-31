Россияне в 2020 году отсудили в ЕСПЧ у государства почти 11,5 млн евро

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ЕСПЧ в 2020 году присудил гражданам России компенсации от государства в общей сложности на 11 458 094 евро, говорится в ежегодном отчете Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по исполнению постановлений ЕСПЧ.

Только Румынии пришлось выплатить в прошлом году больше за нарушения прав своих граждан - почти 37,5 млн евро.

По информации КМСЕ, в 2020 году в ЕСПЧ на стадии рассмотрения находились 1789 исков против России и поступило еще 218 новых жалоб.

В целом, в КМСЕ отметили, что в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, страны Европы "продолжили прогресс в вопросе имплементации вердиктов ЕСПЧ".

"Тем не менее, необходимо предпринять больше усилий, чтобы решить системные проблемы, выявленные ЕСПЧ", - говорится в пресс-релизе КМСЕ. Речь идет, в частности, о злоупотреблении силой сотрудниками правоохранительных органов, а также, "о ра