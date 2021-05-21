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Новый законопроект вводит наказание для IT-гигантов и за цензуру

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Внесенный 21 мая в Думу законопроект об обязательном открытии представительств IT-гигантов в России вводит меры наказания для компаний, которые будут применяться в том числе и за применение ими цензуры или отказ удалять незаконный в России контент.

Законопроект № 1176731-7 содержит "меры понуждения" к исполнению российских законов: это маркировка о нарушении ресурсом российского законодательства при его выдаче в поисковиках и запрет на его выдачу в поиске; запрет на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на них рекламы, ориентированной на россиян, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на сбор и трансграничную передачу данных россиян, а также частичная или полная блокировка ресурса.

Эти меры могут применяться и при невыполнении интернет-ресурсами требований об ограничении доступа к контенту, который распространяют с нарушением российских законов, по локализации персональных данных российских пользователей на территории России, а также в случае причастности иностранного лица к нарушению права российских граждан на свободу массовой информации в соответствии с принятым в конце 2020 года резонансным законом о запрете цензуры в интернете.

Законопроект не предусматривает мер по блокировке интернет-ресурса лишь за неисполнение обязанностей по удалению информации, распространяемой с нарушением российского законодательства.

Как подтвердил "Интерфаксу" один из авторов инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин, эти меры могут применяться за названные нарушения.

"Это набор мер, и как эти меры регулятор будет применять, в какой очередности - это к нему вопросы. Думаю, будет еще подзаконный акт", - сказал он.

Ранее сообщалось, что авторы законопроекта предлагают обязать иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек создавать в России полноценные представительства (филиалы), которые смогут нести ответственность за нарушения технологическими гигантами российского законодательства, и взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в России контента, нарушающего российские законы. Эти компании также обяжут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. За нарушение этих требований к ним предлагается применять вышеназванные меры понуждения.

Сейчас за неисполнение владельцем интернет-ресурса требования Роскомнадзора удалить или ограничить доступ к запрещенному контенту ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрены штрафы до 8 млн рублей для юридических лиц, а при повторном нарушении - до 20% совокупного размера суммы выручки компании за предыдущий календарный год. Также ресурс может быть заблокирован по решению Роскомнадзора.

За нарушение норм о локализации данных россиян интернет-ресурс может понести административную ответственность в виде штрафа от 1 млн до 6 млн рублей, а за повторное невыполнение этого требования - от 6 млн до 18 млн рублей (ст. 19.7 КоАП). Также по решению суда он может быть заблокирован (ст. 15.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

По новому закону о запрете цензуры в интернете, Роскомнадзор может частично или полностью блокировать интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории России по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. В том числе блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

Роскомнадзор Госдума Антон Горелкин

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