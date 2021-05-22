Исследования "Спутника V" для больных раком будут проведены до конца года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Клинические исследования на эффективность и безопасность вакцины от коронавируса "Спутник V" для больных онкологическими заболеваниями будут проведены до конца года, заявил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

"Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем и проведем какую-то значимую часть такого клинического исследования. До его окончания говорить об эффективности и защитной эффективности (для больных онкологическими заболеваниями - ИФ) не представляется возможным. (...) Необходимо провести клинические исследования, и я уверен, что в ближайшее время мы их закончим", - сказал Логунов в субботу на марафоне "Новое Знание".

Он отметил, что применять вакцину можно только в стадии ремиссии. "Невозможно в остром процессе, любая острая соматика, любое острое инфекционное или хроническое заболевание может являться противопоказанием к вакцинации", - сказал Логунов.

По словам Логунова, у онкологических пациентов, проходящих разные курсы химиотерапии, разное состояние иммунной системы, в зависимости от которого может быть тот или иной иммунный ответ организма на вакцинацию. Именно его и должно установить исследование, так как в теории это сделать невозможно.

В настоящее время центром им. Гамалеи уже запланирован протокол такого исследования, подготовлен его проект, уточнил Логунов.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи является основным препаратом, используемым для массовой вакцинации в России, начавшейся 18 января.