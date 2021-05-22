Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия2 : 5Словакия СловакияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада0 : 2Латвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 16:15Россия Россия4 : 3Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Германия Германия9 : 4Италия ИталияОконченподробнее

Исследования "Спутника V" для больных раком будут проведены до конца года

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Клинические исследования на эффективность и безопасность вакцины от коронавируса "Спутник V" для больных онкологическими заболеваниями будут проведены до конца года, заявил заместитель директора по научной работе центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

"Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем и проведем какую-то значимую часть такого клинического исследования. До его окончания говорить об эффективности и защитной эффективности (для больных онкологическими заболеваниями - ИФ) не представляется возможным. (...) Необходимо провести клинические исследования, и я уверен, что в ближайшее время мы их закончим", - сказал Логунов в субботу на марафоне "Новое Знание".

Он отметил, что применять вакцину можно только в стадии ремиссии. "Невозможно в остром процессе, любая острая соматика, любое острое инфекционное или хроническое заболевание может являться противопоказанием к вакцинации", - сказал Логунов.

По словам Логунова, у онкологических пациентов, проходящих разные курсы химиотерапии, разное состояние иммунной системы, в зависимости от которого может быть тот или иной иммунный ответ организма на вакцинацию. Именно его и должно установить исследование, так как в теории это сделать невозможно.

В настоящее время центром им. Гамалеи уже запланирован протокол такого исследования, подготовлен его проект, уточнил Логунов.

Вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи является основным препаратом, используемым для массовой вакцинации в России, начавшейся 18 января.

Хроника 09 января 2020 года – 22 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V COVID-19 коронавирус Денис Логунов центр им. Гамалеи

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 22 мая

Число жертв отравления в коллекторе под Таганрогом выросло до 11 человек

Пандемия коронавируса

Производство "ЭпиВакКороны" достигло на ГНЦ "Вектор" 1 млн доз в месяц

Производство "ЭпиВакКороны" достигло на ГНЦ "Вектор" 1 млн доз в месяц

Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии

Минпромторг предложил Маску обсудить выпуск Tesla в России

Ростуризм подготовил требования для инклюзивного туризма

Что произошло за день: пятница, 21 мая

Пандемия коронавируса

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

Семьи рабочих, погибших под Таганрогом, получат по 1 млн рублей

Два росгвардейца погибли под Мурманском на учениях

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');